عبد الخالق مسعود: كرة القدم العراقية لايمكن لها ان تتراجع

وقال مسعود في اتصال هاتفي للوفد، وفقاً لبيان اتحاد الكرة، ان "المنتخب الاولمبي قدم واحدة من اجمل مباريات المنتخبات الوطنية وأكد ان كرة القدم العراقية لايمكن لها ان تتراجع وأنها قادرة على صنع الإنجاز في كل الظروف".وقدم مسعود نيابة عن زملائه في المكتب التنفيذي للاتحاد تهانيه الحارة لبعثة المنتخب الاولمبي رئيسا وملاكات فنية وإدارية ولاعبين"، منوها إلى ان "الفريق بامكانه تحقيق افضل النتائج".

الاولمبي تعادل مع استراليا 1-1 وسيواجه البحرين يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من البطولة.

