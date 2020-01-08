عبد الغني شهد: التعادل مقبول امام منافس صعب وعنيد مثل استراليا

وتعادل الاولمبي امام نظيره الاسترالي 1-1 في افتتاح نهائيات آسيا تحت 23 عاماً بتايلند، اليوم الاربعاء.

وقال شهد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية المباراة، ان "المنافس الأسترالي كان الطرف الأكثر استحواذا على الكرة بينما كان منتخبنا الأخطر طوال شوطي اللقاء لكن التسرع وقلة خبرة اللاعبين فوتا علينا فرصة حصد النقاط الثلاث".



وأضاف ان "نتيجة التعادل أمام منافس صعب وعنيد مقبولة لاسيما ان منتخبنا سبق له ان واجه نظيره الأسترالي في أربع مناسبات سابقة خلال النهائيات الآسيوية تحت 23 عاما انتهت جميعها بخسارة العراق، وهذا مؤشر إيجابي ويمنح الامل بإمكانية تحسين الأداء خلال المباراتين المقبلتين أمام البحرين وتايلند".

وتابع ان "الجهاز الفني وضع خطة مناسبة ودعا اللاعبين الى تنفيذها بدقة وعناية لتجريد المنافس من خطورته التي تكمن في الالتحامات البدنية والكرات الثابتة، لكن قلة الخبرة والافتقار لخوض مثل هكذا مناسبات جعلنا نستقبل هدفا من كرة ثابتة".



ولفت الى ان "الجهاز الفني يتعامل مع اللاعبين وفقا لامكاناتهم ومخزونهم التكتيكي الفقير، من خلال عدم إجراء بعض التدريبات المعقدة والاكتفاء بالواجبات سريعة التقبل، وهذا الأمر أتى بثماره خلال هذا اللقاء وستكون الامور اكثر إيجابية مستقبلا".

وختم شهد حديثه بالتأكيد على أن "المنتخب الاولمبي سينتهج اسلوبا مغايرا في مباراتيه المقبلتين سعيا للخروج بنتائج إيجابية تؤهله للادوار الاقصائية".

