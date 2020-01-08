ترامب: لم يصب أي أميركي بأذى في الهجوم الايراني وهنالك أضرار طفيفة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لم يصب أي أميركي بأذى في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد، فيما أشار إلى وجود أضرار طفيفة بالقاعدة.
وأضاف أن "ايران يبدو انها تخفف التصعيد وهذا شيء جيد للاطراف"، مؤكداً أن "إيران كانت تسعى بشكل أساسي وراء السلاح النووي".
وأوضح ترامب، أن "امريكا ستقوم بفرض عقوبات اقتصادية قوية على ايران"، مشيراً إلى ان "إيران قامت باحتجاز السفن في الخليج، واسقطت طائرة مسيرة امريكية".
وتابع، أنه "يجب على إيران الابتعاد عن بقايا الاتفاقية النووية ويجب ان نعمل سوية للتوصل الى اتفاقية مع ايران تجعل العالم أكثر أمناً وسلاماً".
وشدد ترامب، أنه "يجب علينا أن نعمل سوية مع إيران"، موضحاً :"نريد لايران ان تمتلك مستقبلا يستحقوه، وأمريكا مستعدة لاحتضان السلام مع كل من يريد السلام".
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