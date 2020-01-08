سلطة الطيران المدني: حركة الطائرات في الأجواء العراقية طبيعية ومستمرة

أكدت سلطة الطيران المدني، الأربعاء، ان حركة الطائرات في الأجواء العراقية طبيعية ومستمرة. وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حركة الطائرات في الأجواء العراقية طبيعية ومستمرة". وأضاف الديوان، أنه "بالنسبة إلى الشركات التي تناولتها وسائل الإعلام بتعليق رحلاتها، لم يردنا اي شيء رسمي من هذه الشركات لتعليق رحلاتها في الأجواء العراقية".



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