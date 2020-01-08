اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، بياناً بشأن القصف الايراني امس، مؤكدة أن الأراضي والقواعد العراقية تعرضت منتصف ليلة الأربعاء لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية، فيما اشارت الى انه سيتم استدعاء السفير الايراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأراضي، والقواعد العراقية تعرضت منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8/1/2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
ولفت الصحاف الى أن "العراق بلدٌ مُستقل، وأنَّ أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممراً لتنفيذ اعتداءات، أو مقراً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار"، مؤكداً أن "وزارة الخارجيّة ستقوم باستدعاء سفير الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لإبلاغه بما تقدم".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن "إيران أطلقت فجر الأربعاء، أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية غربي العراق، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار وسبل "الرد" على هذه الضربة التي قالت طهران إنها "شنتها انتقاماً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تصدر بياناً بشأن القصف الايراني وتؤكد: سيتم استدعاء سفير طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.