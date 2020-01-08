صحيفة تكشف عن اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' على تويتر

كشفت صحيفة القبس الالكترونية، عن اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على تويتر، فيما نفت خبر انسحاب القوات الاميركية من معسكر عريفجان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن "نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام"، عار عن الصحة تماماً".

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واضاف ان "حساب (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد تم اختراقه"، مشيرا الى ان "الوكالة الرسمية قامت بحذف الخبر من حسابها في تويتر بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية".

ونشرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا" خبرا تضن ان وزير الدفاع الكويتي اعلن، اليوم الاربعاء، عن تلقيه رسالة "مفاجئة" من امريكا بسحب القوات الامريكية من الكويت خلال ثلاثة ايام.