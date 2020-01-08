أعلن وزير الدفاع الكويتي، اليوم الاربعاء، عن تلقيه رسالة "مفاجئة" من امريكا بسحب القوات الامريكية من الكويت خلال ثلاثة ايام. وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام. وأضاف وزير الدفاع الكويتي، أن قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الكويتية: تلقينا رسالة مفاجئة من أميركا بسحب قواتها خلال 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.