مصدر يكشف خفايا اسرار الضربة الصاروخية الايرانية على عين الاسد

كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الاربعاء، خفايا الضربة الصاروخية الايرانية على قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "معلومات تسربت من قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، قبل وقوع الضربة بساعات، افادت بان القوات الايرانية تروم استهداف مبنى القاعدة بالصواريخ"، مبينا ان "ذلك دفع القوات الامريكية الى اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من وقوع اصابات في صفوف قواتها والقوات الاخرى المتمركزة في نفس المبنى ".

واضاف المصدر ان "الاجراءات التي اتخذتها القوات الامريكية داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية قبيل استهدافها تضمنت دعوة كافة الجنود الى الدخول لمخابئ محصنة بشكل دقيق لا يمكن اختراقها بمختلفة الاسلحة فيها افرغت القوات الامريكية كافة مدرجات المطار واوعزت لطياريها التوجه الى خارج المحافظة وبقاء طائرات اخرى فوق مبنى المطار لاستهداف تلك الصواريخ قبل وصولها الى المبنى".

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وتابع ان "المضادات الامريكية التي تعمل بشكل اوتوماتيكي وبدقة متناهية كان لها الدور الكبير في اسقاط العديد من الصواريخ"، موضحا ان "هذه الاجراءات والمعلومات قبل الاستهداف حد من خسائر القوات الامريكية".

يذكر ان الحرس الثوري الايراني اطلق 22 صاروخا على قاعدتين امريكيتين احداها في اربيل والاخرى بعين الاسد في الانبار، ادت الى الحاق اضرار مادية، فيما تضاربت الانباء بشأن حدوث اصابات خلال عملية القصف بين الجنود الامريكيين، الا ان خلية الاعلام الامني اعلنت انها لم تسجل اية خسائر في صفوف القوات العراقية.