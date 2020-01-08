تربية نينوى تنفي ما تم تداوله حول اعتداء معلم على احد تلاميذه

نفت مديرية تربية نينوى، الاربعاء، ما تم تداوله حول قيام معلم في "مدرسة بادوش الابتدائية" بالاعتداء على احد تلاميذ المدرسة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تم تداوله من قبل الصفحات لبعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام معلم في مدرسة بادوش الابتدائية بالاعتداء على احد تلاميذ المدرسة، عار عن الصحة"، مبينة انه "على ضوء ماتم تداوله تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل المديرية للوقوف على صحة الادعاء، حيث تبين فيما بعد انها مجرد شائعات يستغلها ضعفاء النفوس لأثارة الرأي العام، وان التلميذ يعاني اصلا من مرض النزف الانفي ولم يتم الاعتداء عليه".
فيما أكدت إدارة مدرسة بادوش الابتدائية ان "التعامل مع التلاميذ لا يخرج عن الإطار الأبوي".
من جانبها، ذكرت وزارة التربية "استمرارها بإعطاء التعليمات والتوجيهات بعدم استخدام العنف ضد التلاميذ والطلبة لانهم الامانة التي حملتها الوزارة في اعناق الكوادر التعليمية"، لافتة الى انها "اوصت بالوقت ذاته المواقع والصفحات بتوخي الدقة في نقل المعلومة واخذها من المواقع الرسمية الموثقة".
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