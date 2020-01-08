بالفيديو: تعرف على مهندس الانتصارات

2020-01-08 | 10:34 149 مشاهدة جمال جعفر محمد علي الإبراهيم اسمه الحركي ابو مهدي المهندس، ولد عام ١٩٥٤ في محافظة البصرة جنوب العراق. درس في الجامعة التكنولوجية عام ١٩٧٣ وتخرج مهندساً مدنياً بعد أن حصل على شهادة البكالوريوس عام ١٩٧٧. عمل المهندس بعد تخرجه في احدى المنشأت الهندسية. درس العلوم السياسية بالاضافة إلى دراسته في الحوزة العلمية انضم إلى حزب الدعوة الاسلامي، لكنه إضطر لمغادرة العراق في بداية الثمانينيات على أثر ملاحقته من قبل أجهزة الامن. عمل أيضاً في صفوف فيلق بدر ثم أسبغ قائداً لفيلق بدر حتى اواخر التسعينات...

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