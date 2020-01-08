الفلبين تدعو رعاياها الى مغادرة العراق

طالبت الفلبين، الاربعاء، رعايها بمغادرة العراق إلى وطنهم بعد رفع حالة التأهب القصوى للتهديد في بغداد.

وذكرت وكالة الفلبين الاخبارية نقلا عن مساعد وزير الخارجية الفلبينية رودولفو دوترتي بأن "الحكومة مستعدة لإعادة العمال الفلبينيين المغتربين في الشرق الأوسط لأن لديها ما يكفي من الأموال لمساعدة الفلبينيين الذين سيعودون إلى ديارهم وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران".

فيما قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة سلفادور بانلو إن "الحكومة لن تجبر العمال الفلبينيين على العودة إلى ديارهم وستبحث بدلاً من ذلك عن "مكان آمن" حيث يمكنهم البقاء مؤقتًا في حالة بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران".

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فيما اعلنت السفارة الفلبينية فى العراق انه "أمرت بإعادة جميع الفلبينيين المقيمين والعاملين بالعراق إلى وطنهم بعد رفع حالة التأهب القصوى للتهديد فى بغداد"، مبينة انه "هناك حوالي 4000 فلبيني في العراق".

يذكر ان المئات من العمالة الفلبينية تعمل في دول الخليج وبنسبة قليلة في العراق.