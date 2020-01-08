رئيس الجمهورية يغرد بـ'البرد والسلام' على العراق

نشر رئيس الجمهورية برهم صالح، تغريدة مقتضبة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، بعد القصف الصاروخي الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق. وكتب صالح في تغريدته المقتضبة: "بردا وسلاما على عراقنا الحبيب وأربيل عاصمة كردستان". وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم قصف قاعدة "عين الأسد" العسكرية بالعراق، التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، "انتقاما" لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت ستة صواريخ على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بالانبار وقاعدة في أربيل.



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