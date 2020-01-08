مسؤول امريكي: كان لدينا تحذير مبكر من القصف يكفي للابتعاد عن الاذى

وقال المسؤول في تصريحات لشبكة (سي إن إن)، إن "التحذير كان مبكرا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم قصف قاعدة "عين الأسد" العسكرية بالعراق، التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، "انتقاما" لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت ستة صواريخ على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بالانبار وقاعدة في أربيل.