الاتحاد الاوروبي: العراق لا يستحق ان يكون ضحية حروب الآخرين

وقال هوث في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن ايران تنتهك سيادة العراق بهجومه على قاعدة عين الأسد، بعد ان أشتكى العراق من انتهاك الولايات المتحدة لسيادته في الثالث من الشهر الجاري.

واضاف هوث، أن العراق لا يستحق ان يكون ضحية حروب الآخرين.



وتعرضت قاعدة عين الاسد في الانبار وقواعد عسكرية اخرى للتحالف الدولي فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.