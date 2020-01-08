الخارجية البريطانية: جرحى بالقصف الإيراني على القواعد العسكرية في العراق

اعلن وزير الخارجية البريطاني، اليوم الاربعاء، عن سقوط جرحى بالقصف الإيراني على القواعد العسكرية في العراق، فيما حث إيران على عدم تكرار هذه "الاعتداءات الخطيرة" و"خفض التصعيد."
واضاف ، تقلقنا أنباء وقوع إصابات واستخدام صواريخ باليستية، مشيرا الى أن اندلاع حرب في الشرق الأوسط لن يستفيد منه سوى داعش وغيره من الجماعات الإرهابية.
وتعرضت قاعدة عين الاسد في الانبار وقواعد عسكرية اخرى للتحالف الدولي فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.
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