ايران: اصابة جنود امريكان خلال القصف على القواعد بالعراق

نقلت وكالة فارس للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ فاتح 313 التي يصل مداها 500 كم في استهداف القواعد الأمريكية في العراق. من جانب آخر نقلت وكالة الحرس الثوري الإيراني أن 30 جنديا أمريكيا على الأقل أصيبوا في القصف الصاروخي على القوات الأمريكية في العراق.

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