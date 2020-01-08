واشنطن تصدر بيانا بشأن قصف ايران قواعد امريكية بالعراق اليوم

وقال في بيان تابعته الخليج 365، ان "إيران اطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".

واضاف "من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأمريكيين من قوات التحالف في الأسد واربيل".



وتابع "نحن نعمل على تقييمات الأضرار الأولية للمعركة، في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، حيث اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفينا وشركائنا".

واكد ان "هذه القواعد كانت في حالة تأهب قصوى بسبب دلائل على أن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة"، موضحا انه "أثناء قيامنا بتقييم الموقف واستجابتنا ، سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية والدفاع عن أفراد الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء في المنطقة. نظرًا للطبيعة الديناميكية للموقف، سنستمر في تقديم التحديثات عند توفرها".



وافاد مصدر امني، فجر اليوم الاربعاء، بان قاعدة عين الاسد تعرضت الى قصف ب16 صاروخا باليستيا تدى الى اندلاع النيران فيها.