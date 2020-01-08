استهداف عين الاسد بصواريخ غرب الانبار

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "ستة صواريخ سقطت قبل فليل على قاعدة عين الاسد في محافطة الانبار، التي تضم قوات اميركية".

واضاف المصدر ان " سقوط الصواريخ ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".