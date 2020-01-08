'تويتر' يغلق نهائيا حساب الرئاسة السورية

أغلق موقع "تويتر" بشكل نهائي، حساب "رئاسة الجمهورية العربية السورية". وقالت وسائل اعلام روسية، إن اغلاق حساب الرئاسة السورية تم دون تقديم أي مبرر، مشيرة الى أن الإغلاق تم خلال نشر أخبار زيارة الرئيس الروسي إلى دمشق. وأشار القائمون على الحساب إلى أن "تويتر" أغلق الحساب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كان آخرها في 9 ديسمبر الماضي، لافتين إلى أنهم بادروا إلى فتح حساب جديد على الوصلة التالية: twitter.com/sy_presidency

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