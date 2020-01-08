السيتي يقهر يونايتد في عقر داره بديربي مانشستر

2020-01-07 | 21:44
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سجل برناردو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف زميله رياض محرز النتيجة بهدف ثانِ في الدقيقة 33.
وأحرز أندرياس بيريرا الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 38.
وقلص ماركوس راشفورد النتيجة بتسجيله هدفًا لصالح الشياطين الحمر في الدقيقة 70.
يُذكر أن مباراة الإياب ستقام في ملعب الاتحاد يوم 29 كانون الثاني الجاري.
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