اخبار العالم / اخبار العراق

السيتي يقهر يونايتد في عقر داره بديربي مانشستر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-01-07 | 21:44

السيتي يقهر يونايتد في عقر داره بديربي مانشستر

626 مشاهدة

Advertisements
فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.
وجاءت تلك المباراة في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة، في ملعب الأولد ترافورد.

سجل برناردو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف زميله رياض محرز النتيجة بهدف ثانِ في الدقيقة 33.


وأحرز أندرياس بيريرا الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 38.

وقلص ماركوس راشفورد النتيجة بتسجيله هدفًا لصالح الشياطين الحمر في الدقيقة 70.

يُذكر أن مباراة الإياب ستقام في ملعب الاتحاد يوم 29 كانون الثاني الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيتي يقهر يونايتد في عقر داره بديربي مانشستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا