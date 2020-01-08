ماني يحصد جائزة افضل لاعب في افريقيا 2019

وتفوق ماني، على محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول ورياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري.

وحقق ماني، 3 ألقاب رفقة ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما توج هدافًا للدوري الإنجليزي العام الماضي رفقة محمد صلاح وبيير أوباميانج مهاجم آرسنال.



كما قاد ماني، منتخب بلاده إلى الوصول للمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي فازت الجزائر بلقبها.