فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران ​

وذكرت الخارجية الفرنسية، على موقعها اليوم الثلاثاء: "بسبب الوضع الأمني المتأزم في المنطقة فرنسا تشدد على راعاياها عدم زيارة إيران"، مضيفة: "نطالب من المواطنين المتواجدين في إيران حاليا والذين لا يستطيعون ترك البلاد توخي أعلى درجات الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة لأمنهم".

كما دعت المواطنين الفرنسيين في إيران إلى تجنب أماكن التجمعات والحد من التنقلات وإعلام السفارة الفرنسية في إيران بأوضاعهم.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.



وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.