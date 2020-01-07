عبد المهدي يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الدفاع

اصدر رئيس الوزراء "المستقيل" القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، امرا ديوانيا يقضي بترقية ضباط وزارة الدفاع. وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، في حديث لـ الخليج 365، إن "القائد العام أصدر، اليوم، أمراً ديوانياً يقضي بترقية ضباط وزارة الدفاع، من المستحقين للترقية في جدول 6 كانون الاول 2020".



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