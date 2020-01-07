ترامب: اذا عاملنا العراق باحترام فلن نفرض عليه اي عقوبات

وأضاف ترامب : "إذا كان لأمريكا أن تغادر العراق ‏فإنها ستترك بذلك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا‎".‎

كما قال ترامب إنه يود سحب القوات الأمريكية من ‏العراق "في مرحلة ما". مضيفاً أن أمريكا "تريد أن ‏يضطلع العراق بأمنه‎".‎واعتبر ترامب أن الانسحاب من العراق سيكون اسوأ ‏مايحدث في هذا البلد، مشيرا الى أن ‏الرسالة التي ‏انتشرت امس حول الانسحاب كانت خاطئة ولاتحمل ‏توقيعا، وهو لايعرف عنها شيئا. ‏

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق ‏القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ‏‏"كان يخطط لهجوم كبير‏‎".‎

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وأضاف ترامب، أن أمريكا كانت تتعقب سليماني منذ ‏فترة طويلة، مشيراً إلى أن سليماني "كان مرافقا ‏لمؤسس كتائب حزب الله، وكثير من الأرواح أنقذت ‏بمقتله‎".‎



وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده "مستعدة لأي رد ‏إيراني محتمل وسترد بدورها‎".‎

وفي سياق مواز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏إنه سيلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بتجنب ‏استهداف المواقع الثقافية في الهجمات العسكرية ‏متراجعا بذلك عن تهديد أطلقه ضد إيران قبل أيام‎.‎

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