قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا لن تفكر في فرض عقوبات على العراق إلا إذا لم يعاملها باحترام.
وأضاف ترامب : "إذا كان لأمريكا أن تغادر العراق فإنها ستترك بذلك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا".
واعتبر ترامب أن الانسحاب من العراق سيكون اسوأ مايحدث في هذا البلد، مشيرا الى أن الرسالة التي انتشرت امس حول الانسحاب كانت خاطئة ولاتحمل توقيعا، وهو لايعرف عنها شيئا.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "كان يخطط لهجوم كبير".
وأضاف ترامب، أن أمريكا كانت تتعقب سليماني منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن سليماني "كان مرافقا لمؤسس كتائب حزب الله، وكثير من الأرواح أنقذت بمقتله".
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده "مستعدة لأي رد إيراني محتمل وسترد بدورها".
وفي سياق مواز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بتجنب استهداف المواقع الثقافية في الهجمات العسكرية متراجعا بذلك عن تهديد أطلقه ضد إيران قبل أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: اذا عاملنا العراق باحترام فلن نفرض عليه اي عقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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