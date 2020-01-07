وزير الدفاع البريطاني: سننسحب من العراق إن طلبت بغداد منا ذلك

أعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، أن المملكة المتحدة ستسحب قواتها من العراق، في حال طلبت بغداد منها ذلك.
وقال والاس في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء "نحاول إقناعهم بأن بقاءنا يصب في مصلحتهم... لكننا سنحترم سيادة العراق. وفي حال طلبوا منا المغادرة، فهذا من حقهم ونحن سنحترمه".
ويأتي ذلك على خلفية تبني مجلس النواب العراقي قرارا لإخراج القوات الأمريكية من البلاد بعد اغتيال قائد فيلق "القدس" للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين في غارة أمريكية قرب مطار بغداد يوم 2 كانون الثاني.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن حلف الناتو سيسحب جزءا من عسكرييه من العراق، وسيقوم بإعادة نشر الجزء المتبقي منهم، وذلك انطلاقا من اعتبارات أمنية.
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