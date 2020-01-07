اطلاق نار باتجاه ساحة اعتصام الناصرية والشرطة تتوجه للسيطرة على الاوضاع

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتعرض المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالناصرية الى اطلاق نار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهري ساحة اعتصام الناصرية تعرضوا الى اطلاق نار من جهة جسر الحضارات، ما ادى الى اصابة ستة منهم بجروح متفرقة وحرق خمسة من خيام المتظاهرين".

واضاف المصدر ان "قوات الشرطة توجهت الى المكان، للسيطرة على الاوضاع".