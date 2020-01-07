وزير الدفاع الامريكي: لن نغادر العراق ولم نغير سياستنا

اكد وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر، الثلاثاء، ان القوات الاميركية لن تغادر العراق، فيما اشار الى ان الادار الاميركية لم تغير سياستها.
وقال اسبر في تصريح صحافي ان "القوات الاميركية لن تغادر العراق ولم نغير سياستنا"، مبينا "اننا نراقب التحركات العسكرية الايرانية عن كثب".
واضاف "نطمئن شركائنا في المنطقة بأننا الى جانبهم"، لرفتا الى انه "يجب على ايران تغيير سلوكها وان تتصرف كدولة طبيعية".
واكد ان "فيلق القدس منظمة مدرجة على قائمة الارهاب"، موضحا "اننا مستعدون لاي حرب مع ايران رغم رغبتنا بحل دبلوماسي".
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