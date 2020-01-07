غوتيريس يؤكد لصالح حرص الامم المتحدة على استقرار العراق وحفظ سيادته

اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس، الثلاثاء، حرص المنظمة الاممية على استقرار العراق وحفظ سيادته، فيما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح حرصه على ان يكون البلد ساحة ومرتكزا للتوافق والسلام الاقيلمي والدولي.
ونقل البيان عن غوتيرس "حرص المنظمة الأممية على دعم استقرار العراق وحفظ سيادته"، مبديا "قلقه الشديد ازاء التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين"، مشدداً "على ضرورة ضبط النفس والأحتكام الى لغة العقل والحكمة في معالجة الأزمات.
من جانبه أعرب رئيس الجمهورية عن "شكره وتقديره للأمين العام على اتصاله وحرصه على أمن وسلامة العراق"، مشدداً على "الحرص ان يكون البلد ساحة ومرتكزاً للتوافق والسلام الإقليمي والدولي، والنأي به عن الصراعات والنزاعات والتوتر".
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