مصر للطيران تعلق رحلاتها الى بغداد حتى الجمعة

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني باسم عبد الكريم، في بيان صدر، اليوم، "نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتباراً من غد الأربعاء وحتى الجمعة، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات، ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".وأضاف البيان أن وزارة الطيران المصرية "تتابع الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".

وتتصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضية تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

