مصر للطيران تعلق رحلاتها الى بغداد حتى الجمعة

قررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق رحلات الناقل الوطني "مصر للطيران" إلى بغداد اعتبار من يوم غد الاربعاء حتى الجمعة المقبل، عازية القرار الى "الظروف الراهنة".
وأضاف البيان أن وزارة الطيران المصرية "تتابع الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".
وتتصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضية تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
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