نيبوشيا كلمة السر لانتقال ميمي الى الاهلي القطري

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2020-01-07 | 13:27
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وقال مصدر مقرب من ميمي في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الاهلي القطري يضغط من اجل ضم ميمي على سبيل الاعارة من فريق الدحيل".
واوضح أن "مدرب الاهلي، الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، طلب ميمي بالاسم"، مبيناً ان "اللاعب بدأ يقتنع بفكرة الانضمام الى الاهلي ليلعب تحت قيادة مدربه السابق في الشرطة".
يذكر ان نيبوشيا درب الشرطة في الموسم الماضي ونجح في حصد لقب الدوري العراقي الممتاز.
ويحتل الاهلي المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
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