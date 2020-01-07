نيبوشيا كلمة السر لانتقال ميمي الى الاهلي القطري

ميمي يعيش ساعاته الاخيرة في الدحيل بعدما تعاقد الاخير مع مهاجم نادي يوفنتوس، الكوري الشمالي كوانج سونج هان، حيث سيتم تفريغ مقعد اللاعب الاسيوي الذي يشغله ميمي من اجل اضافة اللاعب الكوري.

وقال مصدر مقرب من ميمي في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الاهلي القطري يضغط من اجل ضم ميمي على سبيل الاعارة من فريق الدحيل".



واوضح أن "مدرب الاهلي، الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، طلب ميمي بالاسم"، مبيناً ان "اللاعب بدأ يقتنع بفكرة الانضمام الى الاهلي ليلعب تحت قيادة مدربه السابق في الشرطة".

يذكر ان نيبوشيا درب الشرطة في الموسم الماضي ونجح في حصد لقب الدوري العراقي الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز التاسع برصيد 13 نقطة.