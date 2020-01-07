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نيبوشيا كلمة السر لانتقال ميمي الى الاهلي القطري

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2020-01-07 | 13:27

نيبوشيا كلمة السر لانتقال ميمي الى الاهلي القطري

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اقترب مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الدحيل القطري، مهند علي "ميمي"، من الانضمام الى صفوف الاهلي القطري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ميمي يعيش ساعاته الاخيرة في الدحيل بعدما تعاقد الاخير مع مهاجم نادي يوفنتوس، الكوري الشمالي كوانج سونج هان، حيث سيتم تفريغ مقعد اللاعب الاسيوي الذي يشغله ميمي من اجل اضافة اللاعب الكوري.

وقال مصدر مقرب من ميمي في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الاهلي القطري يضغط من اجل ضم ميمي على سبيل الاعارة من فريق الدحيل".


واوضح أن "مدرب الاهلي، الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، طلب ميمي بالاسم"، مبيناً ان "اللاعب بدأ يقتنع بفكرة الانضمام الى الاهلي ليلعب تحت قيادة مدربه السابق في الشرطة".

يذكر ان نيبوشيا درب الشرطة في الموسم الماضي ونجح في حصد لقب الدوري العراقي الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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