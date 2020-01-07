العثور على جثة مجهولة الهوية شرقي بغداد



وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة امنية عثرت، ظهر اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية ضمن منطقة الامين الثانية، شرقي بغداد، وعليها اثار اطلاق نار بمنطقة الصدر.

واضاف المصدر، ان القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في الحادث".