ايران تؤجل دفن جثمان سليماني

قررت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، تأجيل دفن جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في مسقط رأسه إقليم كرمان جنوب شرق البلاد. وأرجعت لجنة جنازة قاسم سليماني قرارها إلى المخاوف التي ترافق "تزاحم الحشود الذين اجتمعوا لتشييع الجنرال الراحل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" شبه الحكومية. وجاء القرار بعد إعلان التلفزيون الإيراني مصرع 32 شخصا وإصابة 190 آخرين إثر تدافع بين الحشود المشاركة في موكب جنازة سليماني، التي قدرتها وسائل إعلام إيرانية بالملايين.



ولم تكشف السلطات الإيرانية عن موعد دفن سليماني. ولم تكشف السلطات الإيرانية عن موعد دفن سليماني.

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