باللغة العربية.. برشلونة يعلن قائمة لاعبيه لكأس السوبر الاسباني

ويلتقي برشلونة يوم الخميس المقبل، مع أتلتيكو مدريد في دور نصف النهائي من السوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة أسماء اللاعبين المتواجدين في القائمة باللغتين الإسبانية والعربية للمرة الأولى معًا، نظرًا لإقامة البطولة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 8 وحتى 12 كانون الثاني الجاري.



ويعد أبرز الغائبين عن القائمة، الحارس الأساسي، مارك أندريه تير شتيجن، والذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة تجبره على الابتعاد عن برشلونة.

قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني:

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حراسة المرمى: نيتو، إينياكي بينيا، تيناس.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لونجليه، واجي، ألبا، أومتيتي، فيربو، أراخو.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، روبرتو، دي يونج، فيدال، بويج، كويادو.

الهجوم: سواريز، ميسي، جريزمان، بيريز، فاتي.