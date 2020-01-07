نائب رئيس البرلمان يدعو للبدء بتنفيذ إتفاقية الصين والاخيرة تؤكد: جاهزون 100 %

وقال الكعبي في بيان صدر عقب استقباله اليوم، السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو والوفد المرافق له، "ندعو الى ضرورة المضي بتنفيذ الأتفاقيات العراقية – الصينية التي ابرمتها الحكومة الحالية في بكين من الآن"، مشيرا الى أنها "ستوفر فرصاً كبيرة لإعمار العراق".وأكد الكعبي، أن "تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع كافة الإجراءات المتعلقة بالإتفاق حيز التنفيذ وتسهيل دخول الشركات الاستثمارية الكبرى إلى البلاد".

بدوره أكد السفير الصيني، |استعداد بلاده وجهوزية الشركات الاستثمارية 100 % للمباشرة في ترجمة الاتفاقيات والاسراع بوضعها موضع التنفيذ"، معربا عن "دعم الصين للجهود التي من شانها حفظ سيادة العراق وسلامة اراضيه".

وفي موضوعة الاعتداء الامريكي والقرار النيابي بشانه.. اكد الكعبي ان "القوات الامريكية تجاوزت كل الخطوط الحمراء بخرقها سيادة العراق لأكثر من مرة كان آخرها استهداف قادة الحشد الشعبي في مطار بغداد"، مشيرا الى ان "ترامب لا يرغب بإضفاء اجواء التهدئة في المنطقة ويسعى جاهدة لجرها الى الفوضى والخراب والازمات، وما فعله من تصعيد خطير جدا وخرق سافر واعتداء صارخ على سيادة البلد خير دليل على ذلك".



واضاف ان "القرار النيابي الذي صوت عليه مجلس النواب و الخاص باجلاء القوات الاجنبية من العراق قرار مهم ومهني وقانوني وسيكون له تداعيات ايجابية كونه دافع عن سيادة البلاد وهذا حق تدركه يقينا كل الشعوب الحرة فضلا عن المجتمع الدولي ومجلس الامن".

وشدد الكعبي، ان "ارادة وقوة الشعب العراقي لن يسمح بتواجد القوات المحتلة على اراضيه ضمن جدول زمني محدد وفوري"، مستدركا ان "العقوبات التي تلوح بها واشنطن غير قانونية كوننا لم نعتد على دولة ولم ندعم اية جماعات ارهابية متطرفة".