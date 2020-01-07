تلقى رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحلف الناتو ، فيما أكد الاخير، دعمه للقوات الامنية العراقية وتدريبها ومحاربة تنظيم "داعش".
وعبّر عبد المهدي، بحسب البيان، عن "اعتزازه بعلاقات التعاون بين العراق وحلف الناتو، وبيان سياسة الحكومة وعلاقاتها المتوازنة وموقف الحكومة والبرلمان العراقي من تواجد القوات الأجنبية وقرار انسحابها من العراق وحفظ سيادته".
ونقل البيان، عن الامين العام لحلف الناتو، تاكيده على "أهمية تطوير علاقات التعاون القائمة بين العراق وحلف الناتو والرغبة بدعم القوات الأمنية العراقية وتدريبها ومحاربة داعش".
واشار البيان الى أن جرى التباحث في الأزمة الحالية وتطوراتها الأمنية وجهود تفادي نشوب حرب في المنطقة وتخفيض التصعيد ونزع فتيل الأزمة وتجنيب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر امين عام الناتو يؤكد لعبد المهدي دعمه للقوات العراقية وتدريبها ومحاربة داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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