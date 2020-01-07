أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، للسفير البريطاني لدى بغداد، رفض العراق التعدي على اراضيه، مشيرا الى عدم امكانية التساهل باتجاه اَي ممارسة تؤدي الى انتهاك سيادته.
واكد المالكي، ان العراق يرفض التعرض لأراضيه ولايمكن التساهل باتجاه اَي ممارسة تؤدي الى انتهاك سيادته"، مشيرا الى أنه "يسعى الى إقامة علاقات مع الجميع".
وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون، على "حرص العراق على ان تكون علاقاته مبنية على التعاون والإحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".
بدوره اعرب السفير البريطاني، بحسب البيان، استعداد بلاده لدعم كل الجهود الرامية لتهدئة الأجواء وإبعاد الازمات عن العراق والمنطقة .
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي للسفير البريطاني: لا نتساهل تجاه أَي ممارسة تؤدي لانتهاك سيادة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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