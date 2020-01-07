المالكي للسفير البريطاني: لا نتساهل تجاه أَي ممارسة تؤدي لانتهاك سيادة العراق

وقال المالكي في بيان صدر عقب استقباله بمكتبه اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية والتصعيد الحاصل في العراق والمنطقة".واكد المالكي، ان العراق يرفض التعرض لأراضيه ولايمكن التساهل باتجاه اَي ممارسة تؤدي الى انتهاك سيادته"، مشيرا الى أنه "يسعى الى إقامة علاقات مع الجميع".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون، على "حرص العراق على ان تكون علاقاته مبنية على التعاون والإحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".

بدوره اعرب السفير البريطاني، بحسب البيان، استعداد بلاده لدعم كل الجهود الرامية لتهدئة الأجواء وإبعاد الازمات عن العراق والمنطقة .

