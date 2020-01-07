نائب: قرار البرلمان ملزم وهناك خطوات اخرى بحال عدم انسحاب القوات الامريكية

اكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، ان قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية هو ملزم على اعتبار انه جاء بطلب من الحكومة الاتحادية وتم التصويت عليه داخل البرلمان، فيما اشار الى ان هناك خطوات اخرى بحال عدم تنفيذ القوات الامريكية له.

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، ان "البعض يتحدث عن ان قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية من العراق غير ملزم، وهذا الامر صحيح بحال حصل دون تنسيق مع الحكومة، لكنه بالوضع الحالي فقد جاء بطلب من الحكومة وبكتاب رسمي بعد تصويت مجلس الامن الوطني بالاجماع على خروج تلك القوات ثم وصل الى البرلمان وتم التصويت عليه ايضا باجماع الحاضرين"، مبينا ان "القوات الامريكية تمادت بالاعتداءات على قطعاتنا العسكرية والامنية بخلاف القانون والاتفاقية الستراتيجية الموقعة مع امريكا ما جعل تواجد تلك القوات مضر بالبلد وليس ذا منفعة".

واضاف فدعم ان "القرار صدر من مجلس النواب وهو الممثل الشرعي للشعب العراقي"، مشددا على ان "تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو لاقيمة لها وهي محاولة منه لتهدئة الشارع الامريكي بعد سياسة رئيسه ترامب المخزية في الشرق الاوسط".

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وتابع انه "بعد صدور قرار البرلمان فان تواجد تلك القوات داخل الاراضي العراقية غير شرعي ويمكن تصنيفها بانها قوات غير مرحب بها وعليها المغادرة باسرع وقت كي لا يضطر الشعب العراقي لاتخاذ طرق اخرى بغية اخراجها"، لافتا الى انه "بحال عدم التزام القوات الامريكية بقرار مجلس النواب، فان هنالك خطوات تصعيدية اخرى سيتم اتخاذها قانونيا ودبلوماسيا ولانستبعد اي خيار للحفاظ على سيادة العراق وامنه".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ابدى، اول امس الاحد، قناعة واشنطن بأن شعب العراق يريد بقاء قوات الولايات المتحدة في أراضيه، بغض النظر عن اغتيال الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

وصوت مجلس النواب، 5 كانون الثاني 2020، على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومسؤولين إيرانيين وعراقيين آخرين بغارات أمريكية استهدفت موكبهم في طريق مطار بغداد.