دعوة للحكومة لأن تكون واضحة وعدم ابقاء الناس عرضة للشائعات

دعا عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة علي المؤيد، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الى أن تكون واضحة وشفافة، محذرا من ابقاء الناس عرضة للشائعات.
وقال المؤيد، في تغريدة له على موقع تويتر، "على الحكومة العراقية أن تكون واضحة و شفافة مع مواطنيها في تبيان ما يجري وكذلك الإجراءات التي تتخذها في الوقت الراهن".
واشار المؤيد الى أن "ابقاء الناس عرضة للشائعات وطعمة للحروب النفسية متعددة الأطراف، ستبقي الشارع قلقا ومربكا وضائعا وسيزيد ذلك مجتمعنا إنقساما، معرضا الأمن المجتمعي لمخاطر".
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