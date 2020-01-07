'الاباتشي' يوجه رسالة مؤثرة الى جمهور النوارس

وقال عباس الملقب بـ"الاباتشي" عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، "جمهور النوارس.. احبتي واخوتي واصدقائي، لم اعلم ان ساعات الوداع عنكم مؤلمة الى هذا القدر .. من قال اني غادرت قلعة النوارس .. فروحي ما زالت موجودة هناك مشجعاً ومحباً".
واضاف "لن انسى وقفتكم معي وقت ما كنت وحيداً .. لن انسى مساندتكم لي في كل لحظة، لن انسى تلك الايام التي كانت الاجمل في حياتي".
واتم "شكراً لكم من القلب وستبقون في قلبي ما حييت ..شكرًا لنادي الكويت ع الثقة وإنشاء الله نكون عند حسن الظن".
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