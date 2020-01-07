التايمز محذرة: الانسحاب السريع للقوات الغربية لن يكون في صالح العراق

حذرت صحيفة التايمز، الثلاثاء، من الانسحاب السريع للقوات الغربية لن يكون في صالح العراق، فيما اشارت الى ان العراق سيوضع تحت سيطرة النظام الإيراني.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "الخروج من بغداد"، مشيرة الى ان "غضب العراقيين إزاء وجود قوات غربية على أراضيهم كان سببا للتظاهر على مدى شهور".
وتابعت انه "إثر اغتيال سليماني فإنه من المرجح أن تتزايد الضغوط على القوات الأمريكية والبريطانية"، لافتة الى ان "ذلك الغضب يرجع جزئيا إلى الحكومة العراقية وحلفائها من الإيرانيين، ولكن على الرغم من ذلك يبدو أنه يوجد غضب حقيقي لخرق السيادة العراقية بإطلاق صواريخ على سليماني وأبو مهدي المهندس".
وحذرت الصحيفة من "أن الانسحاب السريع للقوات الغربية من العراق لن يكون في صالح العراق، وسيضع العراق تحت سيطرة النظام الإيراني"، موضحة ان "ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة للخروج من العراق الآن سيلحق أضرارا جسيمة بمساعي الولايات المتحدة وحلفائها في حربهم ضد تنظيم داعش".
وبينت الصحيفة ان "مد إيران لنفوذها في المنطقة يرجع جزئيا لرغبتها في حماية الشيعية ولكن رغبتها الحقيقية هي مد نفوذها في المنطقة، في محاولة لاستعادة بلاد فارس التاريخية"، بحسب الصحيفة.
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