طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الثلاثاء، عمليات بغدادبكشف الجهة المسؤولة عن قتل العوائل في بيوتهم بمنطقة الجادرية باستخدام سلاح "الكاتيوشا".
وقال الكربولي، في تغريدة له على موقع تويتر، "على المسؤولين عن امن بغداد كشف الجهة المسؤولة عن قتل العوائل في بيوتهم باستخدام الكاتيوشا بدعوى استهداف المصالح الامريكية".
واضاف أن "كاميرات المراقبة منتشرة في كل مكان ومدى الصواريخ قليل"، مشددا أن "عمليات بغداد من واجبها تقديم الجناة للقضاء وتحقيق العدالة للمغدورين".
واستهدف مجهولون السفارة الامريكية وسط بغداد، مساء السبت الماضي، بثلاثة صواريخ كاتيوشا، فيما سقط احد الصواريخ على منزل في منطقة الجادرية وسط بغداد، اسفر عن ضحايا
واضاف أن "كاميرات المراقبة منتشرة في كل مكان ومدى الصواريخ قليل"، مشددا أن "عمليات بغداد من واجبها تقديم الجناة للقضاء وتحقيق العدالة للمغدورين".
واستهدف مجهولون السفارة الامريكية وسط بغداد، مساء السبت الماضي، بثلاثة صواريخ كاتيوشا، فيما سقط احد الصواريخ على منزل في منطقة الجادرية وسط بغداد، اسفر عن ضحايا
كانت هذه تفاصيل خبر الكربولي يطالب بكشف الجهة المسؤولة عن قتل العوائل في بيوتهم بـ'الكاتيوشا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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