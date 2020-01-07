الكربولي يطالب بكشف الجهة المسؤولة عن قتل العوائل في بيوتهم بـ'الكاتيوشا'

وقال الكربولي، في تغريدة له على موقع تويتر، "على المسؤولين عن امن بغداد كشف الجهة المسؤولة عن قتل العوائل في بيوتهم باستخدام الكاتيوشا بدعوى استهداف المصالح الامريكية".

واضاف أن "كاميرات المراقبة منتشرة في كل مكان ومدى الصواريخ قليل"، مشددا أن "عمليات بغداد من واجبها تقديم الجناة للقضاء وتحقيق العدالة للمغدورين".



واستهدف مجهولون السفارة الامريكية وسط بغداد، مساء السبت الماضي، بثلاثة صواريخ كاتيوشا، فيما سقط احد الصواريخ على منزل في منطقة الجادرية وسط بغداد، اسفر عن ضحايا