الولايات المتحدة تتخذ إجراءً دبلوماسياً ضد إيران

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن ثلاثة مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، أن ظريف طلب الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع، الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل سليماني.



بدورها، قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "اطلعنا على التقارير الإعلامية، لكننا لم نتسلم أي رسالة رسمية من الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة بخصوص تأشيرة وزير الخارجية ظريف".

وتلزم اتفاقية مقر الأمم المتحدة الصادرة عام 1947، واشنطن بالسماح للدبلوماسيين الأجانب الدخول إلى أراضيها للمشاركة في أعمالها، إلا أنه يحق لها رفض إصدار التأشيرات في حالات تتعلق بـ"الأمن والإرهاب والسياسة الخارجية".

