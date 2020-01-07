المانيا تسحب عدد من جنودها في العراق

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، بأن ألمانيا سحبت جزءا من قواتها الموجودة في العراق. يأتي ذلك، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع الألمانية، الأحد الماضي، أن الجيش الألماني علق استبدال العسكريين المشاركين في مهمة التحالف الدولي ضد "داعش" في العراق.

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