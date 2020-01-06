اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ان الاخير بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تطورات الاحداث والعمل الوطني المشترك. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني". واضاف انه "جرى خلال الاتصال التداول في تطورات الأحداث وطبيعة الاتصالات الجارية حولها والموقف العراقي منها واستمرار العمل الوطني المشترك والتعاون الوثيق بما يحفظ أمن العراق ومصالحه وسيادته الوطنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمهدي يجري اتصالا هاتفيا بالبارزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.