زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لكأس السوبر الاسباني

السوبر الإسباني يقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 حتى 12 كانون الثاني الجاري.

ريال مدريد يواجه فالنسيا يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الملك عبد الله الدولي، في نصف نهائي كأس السوبر، وفي حالة الفوز سيلاقي المتأهل من برشلونة وأتلتيكو مدريد في النهائي.



وشهدت القائمة غياب الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما بسبب الإصابة.

إيدين هازارد كذلك لم يتواجد ضمن بعثة ريال مدريد، وذلك بسبب عدم تعافيه حتى الآن من الإصابة التي لحقت به.

إليكم قائمة ريال مدريد المتجهه إلى السعودية:

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي.

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الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أدريزولا، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، إيسكو.

الهجوم: يوفيتش، لوكاس فاسكيز، براهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

