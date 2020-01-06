أمين عام الناتو: مستعدون لاستئناف مهمة التدريب في العراق

اعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الاثنين، عن استعداده لاستئناف مهمة التدريب في العراق.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات صحافية، "مستعدون لاستئناف مهمة التدريب في العراق"، مشيراً الى أن "أعضاء الحلف دعوا إلى ضبط النفس والتهدئة".

وأضاف أن "على إيران الإحجام عن المزيد من العنف والتصعيد".

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وأعلن "الناتو" أنه سيعقد اجتماعا اليوم الاثنين على مستوى المندوبين في مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقرر حلف الناتو، اول امس السبت، عن تعليق عمليات التدريب في العراق إثر اغتيال قائد الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد.