الحكومة البريطانية تحض العراق على تأمين استمرار 'العمل الحيوي' للتحالف الدولي

حضت الحكومة البريطانية، الاثنين، العراق على تأمين استمرار "العمل الحيوي" للتحالف الدولي، فيما أكدت عدم وجود نية لها بفرض عقوبات على العراق.
وأوضح، أن حكومته ليس لديها أي خطط لفرض عقوبات على العراق، داعية بغداد إلى ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي ضد "داعش" عمله الحيوي.
وأشار المتحدث الى أن إعلان إيران أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم يبعث على القلق، وأن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها.
وأضاف المتحدث أن هناك مواثيق دولية تحول دون تدمير التراث الثقافي، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا إيرانيا، بما في ذلك أهداف مهمة للثقافة الإيرانية، إذا هاجمت طهران المواطنين أو الأصول الأمريكية.
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