مجلس خبراء القيادة الإيراني يدعو إلى الاستعداد لطرد القوات الأميركية من 'العراق'

دعا مجلس خبراء القيادة الإيراني، اليوم الاثنين، جميع المقاتلين إلى الاستعداد لطرد القوات الأميركية من العراق، مشيرا الى ان أقل ثمن "لدماء سليماني والمهندس" طرد القوات الأميركية من البلدان الإسلامية وخصوصا العراق. وقال مجلس خبراء القيادة في إيران في تصريحات نشرت اليوم، "نحذر القوات الأميركية في المنطقة بأنها ستواجه قريبا مستنقعا قاسيا عنوانه الانتقام". وأضاف المجلس أن على القوى الثورية في العالم الإسلامي الاستعداد لإخراج القوات الأميركية من المنطقة.



وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي الحشود في طهران لتشييع جثمان قاسم سليماني ابو مهدي المهندس وعدد من العسكريين، في وقت توعد القائد الجديد لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني بطرد الولايات المتحدة من المنطقة. وتقدم المرشد الإيراني علي خامنئي الحشود في طهران لتشييع جثمان قاسم سليماني ابو مهدي المهندس وعدد من العسكريين، في وقت توعد القائد الجديد لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني بطرد الولايات المتحدة من المنطقة.

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