الدهلكي يدعو لاطلاق سراح جميع المعتقلين الذين قاوموا القوات الامريكية إبان غزوهم العراق

دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الاثنين، الى اطلاق سراح جميع المعتقلين الذين قاوموا القوات الامريكية إبان غزوهم العراق، مشددا على ضرورة شمول المقاومين في المحافظات الغربية والوسطى وشمال بابل وديالى.

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اطلاق التصريحات والأوصاف المعادية للقوات التي احتلت البلاد المتمثّلة بالولايات المتحدة الامريكية، ووصفها بانها مجرمة العصر من كان يدعى بانها محررة فلابد من ان يحظى من يقاومها بالترحيب لا ان يعذب ويودع في المعتقلات "، داعيا الى "اطلاق سراح جميع المعتقلين الذين قاومو القوات الامريكية إبان غزوهم العراق وخاصة المقاومين في المحافظات الغربية والوسطى وشمال بابل وديالى".

واضاف "طالما اعترف العراقيون جميعا حكومة وممثلين وشعبا بانها قوات احتلال وبالتالي فان كل من قاومهم يجب مكافأته وليس اعتقاله في السجون"، موضحا ان "اطلاق الشعارات الوطنية التي تندد بالدول التي احتلت العراق وفي نفس الوقت نودع من قاومها بالسجون والمعتقلات امر فيه إساءة كبيرة للمقاومين اولا ومن يدعي انه معادي للاحتلال ثانيا".

Advertisements

وتابع ان "المجتمع العراقي والدولي لن يصدقنا ولن يصدق شعاراتنا مادمنا نبقي المعتقلين قابعين في السجون والمعتقلات".

واعلن النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، امس الاحد، عن تقيمه طلبا نيابيا معززا بتواقيع لإخراج جميع المعتقلين "المقاومين" بينهم معتقلي "جيش المهدي".