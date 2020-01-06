صفحة مقربة منه توضح تغريدة الصدر بشأن المقاومة الدولية

اصدرت صفحة صالح محمد العراقي، الاثنين، توضيحا بشأن تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول المقاومة الدولية، فيما دعا السياسيين ولا سيما البرلمانيين الى العمل على تحقيق ما ورد في التغريدة الاخيرة من خلال البرلمان.

ونشرت الصفحة توضيحا تابعته الخليج 365، " بالامس نُشرت تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهنا احب اوضح بعض الامور المهمة بخصوصها".

اولاً - عدم البدء بالعمل العسكري الى حين نفاد كل الطرق السياسية والبرلمانية.. والى ذلك الحين عليكم بالصبر والاستعداد.

ثانياً - سرايا السلام غير مشمولة باجتماع الفصائل العراقية وغيرها.

ثالثًا- كل من يبدأ العمل العسكري حاليا لا يمثلنا.. وعليهم تجنيب المدنيين الخطر والا فهو عمل ممنوع بل محرم.

رابعاً- ان الدعوة لاجتماع الفصائل لا يجب ان تكون طائفية ، كما لا يحق للفصائل العراقية العمل خارج العراق كما لا يحق للفصائل غير العراقية العمل داخل العراق.

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خامسا- نشكر استجابة بعض الفصائل للدعوة لاجتماعهم لكن الصدر لم يقصد كونه قائداً عليهم.. بل اجمعوا امركم وتوحدوا بالقرار ولا تتفرقوا.

سادساً- مقاطعة المنتوجات الامريكية لايشمل ما يمكن استعماله لصالح العراق من الامور التكنلوجية الضرورية من غير المنتوجات الزراعية والصناعية.

سابعاً- ان الاعتداء الامريكي على سيادة العراق عمل ارهابي وكل من يروج له او يؤيده او يسكت عنه فهو خائن للوطن.. وحب الوطن من الإيمان.

ثامنا-ان سكوت الحكومة او المقاومة عن هذا الانتهاك سيكون بداية لاذلال العراق والعراقيين.. ولات حين مندم.

تاسعاً - على السياسيين ولا سيما البرلمانيين العمل على تحقيق ما ورد في التغريدة الاخيرة من خلال البرلمان وذلك لاجل رفعة العراق وسيادته واستقلاله.